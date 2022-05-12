Он рассказал, что средства массовой информации сейчас кишат непроверенными данными.

Александр Авдеев фэйки в СМИ, касающиеся спецоперации на Украине. Во время «Инфорума-2022» он рассказал, что средства массовой информации сейчас кишат непроверенными данными.«Весь мир погрузился в информационную войну. Журналист - критически мыслящий человек, разбирающийся в ситуации, который перед публикацией должен отделять ложь от правды. Лишь после проверки он имеет моральное право разместить информацию. Только такому человеку поверят люди», - подчеркнул глава региона.Добавим, что во время форума федеральные коллеги делятся с региональными журналистами опытом работы, в том числе и со сфальсифицированными сведениями.