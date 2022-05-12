Побывать везде за короткое время отпуска просто физически невозможно.
Поэтому в Крыму стоит акцентировать свое внимание на наиболее привлекательных, насыщенных и интересных предложениях. Тем, кто купил туры в Крым
, стоит ознакомиться с такими достопримечательностями.
Разнообразные экскурсии по Судаку:
- на знаменитую Судакскую крепость;
- Новый Свет на ладони – 3-часовой трекинг на гору Сокол под интересные рассказы об истории и легендах полуострова;
- Судак-Новый Свет – живописная дневная пешая прогулка;
- индивидуальные фото-туры для съемки заката в горах и ночной съемки Нового Света с высоты;
- по тропе Голицына – знаменитая тема;
- к руинам византийского монастыря и другие.
Город-герой Севастополь:
- гордое имя Севастополя – пешая 2,5 часовая прогулка, наполненная историческими сведениями о городе;
- неизвестный Севастополь – посещение знаковых, не всем известных мест;
- прогулка по Историческому бульвару – свидетелю знаменитой обороны города 1854-55 годов с посещением знаменитой диарамы;
- экскурсия по комплексу Сапун-гора – панорама и музей боевой техники с подробным рассказом о героических событиях.
Интереснейшие посещения знаменитых дворцов Крыма с историческим экскурсом:
- Массандровский;
- Юсуповский;
- Воронцовский;
- Левадийский.
Нельзя побывать в Крыму и не посетить Ай-Петри, высочайшую точку полуострова, куда можно подняться по канатной дороге или на авто. С этого места открывается захватывающая панорама на все побережье и бескрайние просторы Черного моря.