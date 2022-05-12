Побывать везде за короткое время отпуска просто физически невозможно.

Поэтому в Крыму стоит акцентировать свое внимание на наиболее привлекательных, насыщенных и интересных предложениях. Тем, кто купил туры в Крым , стоит ознакомиться с такими достопримечательностями.

Разнообразные экскурсии по Судаку:





на знаменитую Судакскую крепость;





Новый Свет на ладони – 3-часовой трекинг на гору Сокол под интересные рассказы об истории и легендах полуострова;





Судак-Новый Свет – живописная дневная пешая прогулка;





индивидуальные фото-туры для съемки заката в горах и ночной съемки Нового Света с высоты;





по тропе Голицына – знаменитая тема;





к руинам византийского монастыря и другие.





Город-герой Севастополь:





гордое имя Севастополя – пешая 2,5 часовая прогулка, наполненная историческими сведениями о городе;





неизвестный Севастополь – посещение знаковых, не всем известных мест;





прогулка по Историческому бульвару – свидетелю знаменитой обороны города 1854-55 годов с посещением знаменитой диарамы;





экскурсия по комплексу Сапун-гора – панорама и музей боевой техники с подробным рассказом о героических событиях.





Интереснейшие посещения знаменитых дворцов Крыма с историческим экскурсом:





Массандровский;





Юсуповский;





Воронцовский;





Левадийский.





Нельзя побывать в Крыму и не посетить Ай-Петри, высочайшую точку полуострова, куда можно подняться по канатной дороге или на авто. С этого места открывается захватывающая панорама на все побережье и бескрайние просторы Черного моря.