Алексей Борисович поделился воспоминаниями о своих студенческих годах, рассказал о выборе профессии, реализации своих проектов и карьерном пути после окончания академии.

Сегодня в академии в рамках проекта «Диалог на равных» состоялась встреча студентов академии и энергомеханического колледжа с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Алексеем Борисовичем Говыриным.Ректор КГТА Елена Евгеньевна Лаврищева тепло поприветствовала гостя: «Мы гордимся, тем, что Алексей Борисович выпускник Ковровской государственной технологической академии имени В.А. Дегтярева. Очень рады успехам. И мы надеемся, что неформальные встречи со студентами академии будут частыми и полезными».Алексей Борисович поделился воспоминаниями о своих студенческих годах, рассказал о выборе профессии, реализации своих проектов и карьерном пути после окончания академии.На вопрос про то, каким должен быть современный молодой человек Алексей Борисович ответил: «Любить свою Родину и своею семью, быть активным, заинтересованным в результате, продуктивным, мобильным и небезразличным».Встреча прошла в формате диалога: студенты интересовались формами поддержки молодежных инициатив, мнением о ситуации в мире, высказали предложения по пересмотру базовых размеров нормативов академических и социальных стипендий. Также обсудили привлечение инвестиций, кадровый потенциал Владимирской области, вопросы трудоустройства и актуальные направления развития экономики региона.«Образование в КГТА соответствует всем необходимым требованием для того, чтобы дальше каждый из вас смог себя реализовать и добиться успеха. Я к этому выводу для себя приходил многократно. Есть только один нюанс: сегодняшний ритм жизни заставляет нас учиться каждый день. И сегодня успешен тот, кто занимается саморазвитием ежедневно», – сделал акцент в своем выступлении Алексей Борисович.Алексей Борисович отметил, что открыт к диалогу и хотел бы видеть активных студентов КГТА в своей команде в статусе помощников депутата на общественных началах.