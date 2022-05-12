ЧП произошло в Володарском районе Нижегородской области.

ЧП произошло в Володарском районе Нижегородской области.Сразу два человека стали жертвами чрезвычайного происшествия на трассе под Нижним Новгородом. Видео с наружных камер наблюдения появилось в телеграмм-канале Ni Mash.На кадрах отчетливо видно, как фура влетела в легковой автомобиль. Сообщается, что 50-летний грузовой не заметил на дороге "Ладу", в результате чего снес ее с проезжей части, не успев затормозить.В результате ДТП на федеральной трассе М7 погибли два человека. Жертвами аварии стали мужчина и женщина. Они погибли еще до приезда кареты скорой помощи.