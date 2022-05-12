Ямы и грязь. Жители одного из домов на улице Глинки пожаловались на полностью разбитую придомовую территорию. Рабочие проложили в их дворе кабель, но порядок не навели. Такое месево из грязи

Ямы и грязь. Жители одного из домов на улице Глинки пожаловались на полностью разбитую придомовую территорию. Рабочие проложили в их дворе кабель, но порядок не навели. Такое месево из грязи у дома пять дробь один по улице Глинки стоит уже два года, пожаловались нам местные жители. С их слов, энергетики здесь прокладывали электро-сетевой кабель к