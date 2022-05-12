Битва на информационном поле и сила правды. Мэтр владимирской журналистки Адольф Константинович...

Битва на информационном поле и сила правды. Мэтр владимирской журналистки Адольф Константинович Буреев, несколько лет проживший на западной Украине встретился со студентами ВлГУ, будущими журналистами. О диалоге поколений- в нашем репортаже.Адольф Буреев всю свою жизнь, в этом году ему исполнится восемьдесят пять, посвятил журналистике, в том числе военной. Он работал репортером в нескольких горячих точках: гражданская война в Йемене, ввод советских войск в Чехословакию, шесть лет прожил во Львове на Украине. Рассказывает, ему лично довелось видеть, как в союзной республике формировался сегодняшний украинский национализм.Доводилось Адольфу Константиновичу брать интервью у сына главнокомандующего украинской повстанческой армией Романа Шухевича Юрия.Более 30 лет националист провел в тюрьме за антисоветскую деятельность, в 2014-ом году стал депутатом Верховной рады Украины. Журналист работал тогда под псевдонимом Вийский- рассказывает, все было похоже на детективный фильм.Адольф Буреев много писал о зверствах бандеровцев. Один из украинских националистов, например, носил кличку "танцор".Угрожали расправой и ему самому. Но он никогда не боялся. Сейчас, говорит Адольф Константинович, главным полем битвы стало информационное пространство. В прошлые годы это были газеты и листовки, сегодня интернет.- Задача вас как будущих журналистов - это четко взгляды, идеологию, позицию излагать, потому что то, что мы получили на Украине, я уже сейчас признаюсь потому что проиграли битву и сражение, вот когда это можно было еще остановить.Адольф Буреев призвал будущих журналистов всегда отстаивать свою позицию и бороться за правду. Это, по его словам, и есть главное в профессии.Юрий Колодин, Алена Лебедева.Вести "Владимир"