Наша страна начинает активно развивать северные территории. Президент утвердил стратегию развития...

Наша страна начинает активно развивать северные территории. Президент утвердил стратегию развития Арктики до 2035 года. А у нас есть повод вспомнить о ее первых исследователях, среди которых и наш земляк - Валентин Аккуратов.Май 1937 года. Самолеты полярной авиации СССР, после нескольких разведывательных полетов, достигли северного полюса и сумели приземлиться на льдине в двадцати километрах от него- для создания первой в мире дрейфующей полярной станции. Специально созданный авиаотряд под командованием Михаила Водопьянова доставил в пункт назначения знаменитую папанинскую четверку. В составе воздушной эскадры и наш земляк - штурман Валентин Иванович Аккуратов. "Дрейфующие льды, которые считались недоступными для авиации сдались большевикам"- писали газеты тех лет.Сегодня имя этого легендарного человека не найти ни в Большой Советской , ни в современной Российской энциклопедиях. К сожалению. Но во Владимире об Аккуратове не забыли, - рассказывает Ирина Мишина. Боевой характер арктического летчика закалился именно здесь - на владимирской земле.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Жили они недалеко от Ж/Д вокзала...И как вспоминал Валентин Иванович, рядом была Клязьма .., на которой отец учил его плавать. А учил очень просто. Бросал в воду- выплывешь, молодец.На счету Аккуратова множество вылетов. В их числе - поиск пропавшего самолета пилота Леваневского, эвакуация советского правительства из Москвы в Куйбышев во время Великой Отечественной, доставка грузов в блокадный Ленинград, кругосветный перелёт на вертолётах. Есть и совсем неожиданные истории.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- В воздухе атакует летающую тарелку , Аккуратов похищает из лагеря военнопленных знакомого летчика, спецзадание- Аккуратов летит имея на борту всемогущего Берию. И что из этого вышло? Ну знаете...может и имело это место быть. Но сам Аккуратов этого не отрицал.Как и документальная хроника. Сохранились аудиозаписи самого Аккуратова о дрейфующем старинном судне- призраке " Святая Анна" и НЛО .Валентин Иванович- успевал не только покорять небо, но и много писать. Первая его книга вышла в 1941 году. В научно- популярных сборниках, например, Бригантине, журнале "Вокруг света" печатались его приключенческие новеллы. Вот фото из "Литературного обозрения". Аккуратов - с трубкой- подарок писателя Алексея Николаевича Толстого. Среди друзей Аккуратова- писатель Вениамин Каверин.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки))- Образ Саши Григорьвева в романе Каверина 2 капитана частично включает черты ВИ, который выступал консультантом писателя по вопросам арктического полета.Валентин Иванович сыграл в фильме "Два капитана" роль начальника летной школы. А в жизни он не отступал от девиза- " Бороться и искать, найти и не сдаваться" . Владимирская газета " Призыв" за 1987 год. Статья о нашем земляке и неизвестные факты его биографии. Их мы знаем благодаря владимирскому журналисту Василию Чумарову. Василий Васильевич, сам увлеченный Севером, отыскал Аккуратова в Москве. Побывал у него в квартире. И был неприятно удивлен , что живет такая "легенда" не в шикарной трёшке в центре , а на задворках столицы . На вопрос журналиста почему?- штурман ответил просто.Василий Васильевич Чубаров, журналист:- Не просил, а мне не предлагали. Тут проявился его характер. Скромного, ничего не просящего человека.- Людям, которые остались в живых- все герои Советского Союза... А наш земляк остался на вторых ролях. Ему Героя не дали...Валентин Иванович был настоящим патриотом. Тяжело переживал распад Советского Союза и вслед за этим сложные времена. В шутливой форме говорил - "не извиниться ли ему , что защищал свою родину?" Но все трудности переносил стойко, никогда не жаловался. Валентина Аккуратова не стало в 1993-м. Наследие заслуженного штурмана СССР- его книги. Возможно под их влиянием кто-то захочет и дальше покорять арктические льды.Татьяна Воронцова, Андрей Синягин, Илья Хлудов.Вести "Владимир"