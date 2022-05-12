Фуры, везущие материалы для автомагистрали «Москва-Казань», продолжают разрушать дорожное полотно.

Активисты ОНФ требуют восстановить в Александровском районе участок разбитой трассы вблизи села Бакшеево. Из-за строительства платного автобана М-12 ранее отремонтированное полотно серьёзно пострадало.«Мы видим, что защитный слой, который уложили в 2021 году, хоть как-то сохранился. Там, где не было ремонта, проехать практически невозможно. Фуры, везущие материалы для автомагистрали «Москва-Казань», продолжают разрушать полотно», – посетовала сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Палаткина.В начале 2022 года по инициативе президентского движения на автодороге «Александров – Верхние Дворики» появился весовой контроль, что позволило снизить трафик грузовиков. Однако большегрузы нашли пути объезда.«Мы просим, чтобы эту дорогу включили в список пострадавших от возведения М-12 и заасфальтировали», – добавили общественники.Они также намерены добиться установки весового контроля на автотрассе «Струнино – Площево». Она была капитально отремонтирована в 2021 году, но теперь рискует быть разваленной из-за большегрузов.Ранее по той же причине покровские власти пригрозили перекрыть фурам проезд по городу. Через несколько дней подрядчики Возможно, что и чиновникам Александровского района стоит перенять положительный опыт коллег.