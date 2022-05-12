Выпускникам Владимира на 2 часа “отдадут” центр города. 18 мая пройдёт общегородской праздник «Последний звонок». Впервые за последние “коронавирусные” годы он пройдёт в полном

Выпускникам Владимира на 2 часа “отдадут” центр города. 18 мая пройдёт общегородской праздник «Последний звонок». Впервые за последние “коронавирусные” годы он пройдёт в полном формате. Традиционное шествие выпускников пройдёт от Золотых ворот до Соборной площади. На Театральной площади школьников ждёт концертно-развлекательная программа. Всего в этом году из школ города выпустится 1643 одиннадцатиклассника. Ради праздничного шествия