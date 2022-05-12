Льготная ипотека под 12% не смогла поддержать былую активность покупателей.

Льготная ипотека под 12% не смогла поддержать былую активность покупателей.По итогам апреляна столичном рынке новостроек было совершено 9,5 тыс. сделок – это в два разаменьше показателей марта, а также минимальный показатель за последние шестьмесяцев.Впрочем,сокращение объема сделок было ожидаемым, отмечают аналитики ЦИАН. Если в мартеспрос еще поддерживала доступная ипотека, то значительный рост ставок в апрелевынудил многих граждан отказаться от покупки. Не помогла и льготная ипотека под12%, даже с дополнительным субсидированием от застройщиков.Предложениепервичного жилья в столичном регионе выросло за месяц на 1,5 тыс. лотов, до76,7 тыс. объектов. Половина текущих объемов реализуется в ЖК в старых границахМосквы. В апреле на рынок вышло шесть новых проектов. Продажи стартовали в 18корпусах против 76 корпусов годом ранее.Рост цен посравнению с мартом замедлился, составив в апреле 2%. Однако за год ценыувеличились на 31%. Средняя стоимость «квадрата» в столичных новостройкахсейчас составляет 264 тыс. рублей.Удорожаниеквартир ожидаемо привело к снижению средней площади приобретаемого жилья. Еслигод назад средняя площадь квартиры, купленной в новостройке в старых границахМосквы составляла 57 кв. м),то в апреле 2022 года – 48кв. м.