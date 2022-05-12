Руководители ведомства отчитались о доходах.

Владимирские прокуроры отчитались о доходах за прошлый год. Глава ведомства Владислав Малкин заработал 3,4 млн рублей. Его первый зам Андрей Жугин - 3,6 млн.Ещё один заместитель Дмитрий Горшков задекларировал 2,9 млн «деревянных». Его коллега Анатолий Дрок - 2,8 млн.В разрезе городов и районов меньше всех получил Гусь-Хрустальный межрайонный прокурор Евгений Рыгалов - 1,3 млн. Самым богатым из муниципальных прокуроров стал владимирец Алексей Грошенков - 2,3 млн рублей.Всего доходы руководителей надзорных органов 33-региона за год составили порядка 43 млн рублей.