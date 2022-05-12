Мужчину, который разделся посреди дороги, засняли в подмосковных Люберцах.

Мужчину, который разделся посреди дороги, засняли в подмосковных Люберцах.Майские праздники для этого горожанина прошли вполне успешно. Как минимум он стал местной звездой. Жители Люберец засняли, как мужчина разделся догола посреди улицы, видимо, решив проветрить свой срам, несмотря на прохладную погоду.Как сообщает , свои штаны странный прохожий нес в руках. Правда, доковыляв до середины дороги, мужчина все же решил снова одеться и начал неуклюже напяливать шорты.