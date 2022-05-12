Искусство вечно, а ремонт – нет. У здания областного театра драмы, который реконструируют после пожара, появился забор и необычные баннеры. “Неудобства временны, театр навсегда”,

Искусство вечно, а ремонт – нет. У здания областного театра драмы, который реконструируют после пожара, появился забор и необычные баннеры. “Неудобства временны, театр навсегда”, “Пришло время ремонта”, “Театр не закрывается” – баннеры с такими фразами появились на ограждении около учреждения культуры. Как пояснили в театре, компания-подрядчик около двух месяцев назад начала работы. Они ещё не