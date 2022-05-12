Россельхознадзором с начала 2022 года согласовано 163 маршрута перевозки животных. Об этом сообщили...

Россельхознадзором с начала 2022 года согласовано 163 маршрута перевозки животных. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Наиболее часто для согласования маршрута обращаются владельцы крупного рогатого скота. Кроме того, путешествуют лошади, овцы, кролики и олени. Нередко встречаются экзотические животные, такие как львы, тигры, еноты, красноклешневые раки.Животные отправляются с территорий, подведомственных Управлению, в Московскую, Нижегородскую, Омскую, Рязанскую, Курскую, Тамбовскую, Новосибирскую, Тульскую, Тверскую, Калужскую, Пензенскую области, а также в Республику Чувашию и Республику Татарстан.Одной из главных задач согласования маршрута является эпизоотическая безопасность, в частности предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных.При согласовании маршрутов перевозки животных в обязательном порядке учитывается регионализация территории Российской Федерации, оцениваются условия перевозки на протяжении всего маршрута следования животных.Фото: https://pixabay.com/ru/