Российский бизнес сети оценивался в 1,5 млрд рублей.

Российский бизнес сети оценивался в 1,5 млрд рублей.На рынке торговой недвижимости сорвалась крупная сделка. Сбербанк из-за санкций вынужден был отказаться от приобретения сети универмагов «Стокманн». Бизнес финской компании в России оценивался в 1,5 млрд рублей. Найти другого претендента на актив финнам будет непросто.Закрытие сделки ожидалось в первом полугодии. Приобретенный актив планировалось включить в маркетплейс «СберМегаМаркет» для усиления fashion-сегмента. Данный сегмент показывает очень активный рост, и теперь в «Сбере» собираются развивать его своими силами.«Стокманн» присутствует в России уже тридцать три года. В 2015 году сеть за €5 млн была выкуплена компанией Reviva Holdings Ltd бизнесмена Якова Панченко. В настоящее время в состав сети входит двенадцать магазинов в Москве и Петербурге, а также Мурманске и Екатеринбурге.Это не первый раз, когда Сбербанку приходится менять стратегию в отношении непрофильных активов из-за санкций. В марте было анонсировано закрытие агрегатора такси «Ситимобил». Также сообщалось, что банк собирается продать сервис «Кухня на районе», специализирующийся на доставке готовой еды.