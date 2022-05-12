Рост цен на овощи из борщевого набора вынудил владимирцев вернуться к земле. Картошку в этом...

Рост цен на овощи из "борщевого набора" вынудил владимирцев вернуться "к земле". Картошку в этом сезоне сажают даже те, кто годами этим не занимался. Крупные сельхозпроизводители расширяют площади посевов. Как и с чем аграрии встречают сезон полевых работ? Узнала Дарья Давыдова.У Константина Мазуренко работы - непаханое поле. Земля прогрелась только к середине мая.- Картофель прогретый и готов к посадке. Вот росточек как раз наклюнулся.Элитные сорта - для обновления, "гала" - для основных площадей. Селекция не отечественная, но производят семена в Подмосковье. Если зарубежный владелец патента не заявит о правах, проблем с закупкой и впредь не будет.Прямых отказов нет и по запчастям, но плановый ремонт техники подорожал в три раза. В авангарде посевной идут "иномарки". В гараже "калибруют" немецкую сажалку. Купили несколько лет назад. Прицепом к американскому трактору.Константин Мазуренко, фермер:- Сейчас как раз мы ее оснастили в этом году высокоточной навигацией, которая позволяет не просто трактору идти по заданной траектории, но еще и подруливает сажалку относительно трактора, чтобы она не смещалась.С таким "автопилотом" и ряды ровнее, и клубни потом целее.Машина бороздит землю по сигналу из космоса. Западный производитель грозится отрезать российские агронавигаторы от трансляции, но фермеры говорят, что можно перенастроить машины на "Глонасс" либо китайские спутники.Константин Мазуренко, фермер:- Сельское хозяйство сейчас из производства, когда можно взять лопату и пойти что-то сделать руками, превращается в очень высокотехнологическую и энергооснащенную вооруженную отрасль. Чтобы что-то вырастить, иметь при этом низкую себестоимость и попасть в рынок, нужны, соответственно, очень большие первоначальные затраты.В условиях санкций Владимирская область становится зоной еще более рискованного земледелия. Но вредители были всегда. Вот засуха - сила действительно непреодолимая. Летом она погубила пятую долю урожая картофеля в регионе. Суздальский фермер укротил даже её.Дарья Давыдова:- Чтобы не ждать у поля погоды, здесь установили вот такую импортную систему полива с охватом сто гектаров круговой площади. По ценам прошлого года она обошлась хозяйству в какие-то невероятные 15 миллионов рублей, но окупила себя практически за один сезон.Остатки прошлогоднего урожая хозяйство продает по 44 рубля за килограмм. Шесть тонн без разговоров забирает ковровская сеть. Вырастить картофель - полдела. Хранение - вот с чем в регионе беда, говорит Мазуренко. Осенью в Менчакове довели до ума старое картофелехранилище.Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства Владимирской области:- Мы видим активное желание кооперативов, в которые объединились производители картофеля и овощей, развивать именно базу хранения. Один из таких проектов реализуется в Суздальском районе. Там планируется в этом году приступить к строительству нового картофелехранилища с цехом по его доработке, то есть там будет чистка, мойка, упаковка и в перспективе планируется даже более глубокая переработка.Правительство обещает увеличить компенсацию затрат на строительство и модернизацию овощехранилищ - с 20 до 25 процентов. На поддержку могут рассчитывать как малый и средний агробизнес, так и владельцы личных подсобных хозяйств.Дарья Давыдова, Андрей Синягин. «Вести-Владимир»