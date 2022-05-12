Заселять владельцев планируют к концу года.

Снести два лишних этажа проблемной новостройки в Коммунаре намерены к октябрю текущего года. Об этом администрация Владимирской области рассказала коллегам изВ качестве инвестора привлекут компанию «Специализированный застройщик Инженер-А». По информации от конкурсного управляющего ООО «Система» (застройщик дома), срок действия разрешения на строительство продлён до 22 апреля будущего года.Демонтаж пролётов должен начаться в ближайшее время. План-график работ выглядит примерно так:обследование состояния разбираемых перекрытий;разбор сетей технического и девятого этажей – до 30 мая;разбор крыши – до 24 июня;разбор конструкций, полов, окон и дверных проёмов технического этажа – до 15 июля;разбор девятого этажа – до 10 августа;комплекс строительно-монтажных работ в первых двух подъездах – до 10 октября.Ранее редакция «33Live.Ru» сообщала, что вокруг девятиэтажки уже ограждение. Строители готовятся к началу сноса, после которого собственникам недвижимости необходимо будет дождаться ввода дома в эксплуатацию и получения всех разрешительных документов на заселение. В лучшем случае - это 2-3 месяца после окончания работ.Напомним, что владельцы квартир с 2016 года ждут своё жилье. С подробностями истории можно ознакомиться по .