В пресс-центре Союза журналистов Владимирской области представили программу ежегодного областного...

В пресс-центре Союза журналистов Владимирской области представили программу ежегодного областного фестиваля, посвященного татарской национальной культуре, который пройдёт 15 мая в Доме культуры молодежи.Татарская община - одна из самых многочисленных национальных объединений во Владимирской области. Фестиваль культуры этого народа традиционно проводится при поддержке мэрии региональной столицы. Благодарность за содействие со стороны администрации города Владимира выразил председатель "Автономии татар Владимирской области" Михаил Муртазин. В этом году региональная татарская община на подготовку фестиваля использовала средства, выигранные в конкурсе социальных грантов мэрии.С национальными танцами и песнями гостей познакомит творческий коллектив "Мирас". Также пройдут выставки и мастер классы по татарской кухне и рукоделию. В программу будет включён финал конкурса детского национального творчества, который в этом году проходит впервые. За титулы "Малая татарочка года" и "Малый татарин года" будут бороться пять мальчиков и пять девочек из Владимира и области.Михаил Муртазин, председатель "Автономии татар Владимирской области":- Хотим обратить внимание и родителе и детей, и культурного сообщества нашего города к тому, что педагогическая функция национальной культуры, традиционной культуры народов Российской Федерации, незаслуженно отодвинута на второй план. Хотя до этого из поколения в поколения все культурные ценности, все общественные, и вообще воспитание детей проводилось именно на основе традиций местной культуры.