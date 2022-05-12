В условиях кризиса граждане ищут способы сохранения денежных средств.

В условиях кризиса граждане ищут способы сохранения денежных средств.В январе-апреле текущего года спрос на самые доступные земельные участки и дома увеличился на 25-30% в годовом выражении. Причина кроется в стремлении граждан сохранить средства в условиях экономической неопределенности. Те, кому не хватает денег на квартиру, обращают свое внимание на загородный сегмент, где стоимость «квадрата» иногда вдвое ниже.Наибольшей популярностью пользуются самые дешевые лоты – участки под ИЖС и земли СНТ. Востребованы дома, построенные несколько лет назад, так как рядом с ними уже появилась вся необходимая инфраструктура. Также в этом году покупатели стали проявлять интерес к домам с участками, где можно разводить живность или разбить огород.Скупка самых доступных объектов неизбежно приведет к росту средних цен. Часть домов и участков, приобретенных с инвестиционными целями, в обозримом будущем поступит в продажу, но уже с наценкой в 10-15%.По оценке аналитиков, граждане все еще располагают значительным объемом наличных денег, превышающим совокупную стоимость реализуемой «загородки». Поэтому высокий спрос в сегменте сохранится, не только подняв цены, но и создав дефицит предложения.