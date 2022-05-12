Сегодня Владимирский областной суд рассмотрел дело по административному иску жителей Суздальского...

Сегодня Владимирский областной суд рассмотрел дело по административному иску жителей Суздальского района, оспаривающих размещение кладбища (в 900 метрах к северу от поселка Сокол), сообщает пресс-служба судов Владимирской области.Решением суда административные исковые требования удовлетворены в полном объеме. Признано не действующим со дня вступления решения суда в законную силу решение Совета народных депутатов Суздальского района Владимирской области от 28 апреля 2021 года № 36 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Боголюбовское Суздальского района Владимирской области».Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.Фото: телеграм-канал судов Владимирской области