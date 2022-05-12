А всего с начала года удалено свыше семисот надписей, содержащих рекламу наркотических...

А всего с начала года удалено свыше семисот надписей, содержащих рекламу наркотических веществ.Как сообщает администрация Владимира, уборкой подобной рекламы занимается сразу несколько организаций. Но важную роль в пресечение распространения наркотиков играют именно простые граждане. При обнаружении странных надписей на зданиях города можно устранить их самостоятельно, краску для этих целей выдают бесплатно, нужно обратиться в "Родительский комитет" региона. Также вы можете отправить сообщение на портал «Владимир — это мы». Если надпись появилась на стене вашего дома, необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Если вы что-то знаете о лицах,которые наносят нарконадписи или местах распространения запрещенных средств, вы должны позвонить в полицию или по телефону доверия администрации Владимира.Телефон доверия администрации города Владимира: 33-12-67Телефон полиции: 32-64-05 или 02