Порядка 290 жителей республик размещены в «Авлад отеле на Добросельской».

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила во Владимире беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Порядка 290 жителей республик размещены в «Авлад отеле на Добросельской».«Двухместные номера со всеми удобствами оборудованы новой мебелью и бытовой техникой. В гостинице организованы детская игровая комната, склады с предметами первой необходимости, детским питанием, средствами личной гигиены, одеждой и обувью, работает прачечная. Люди обеспечены трёхразовым горячим питанием», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Все дети учатся в образовательных организациях. Более 20 переселенцев официально трудоустроены. Эвакуированным обеспечен бесплатный проезд на муниципальном транспорте.Омбудсмен ознакомилась с условиями проживания, поговорила с людьми о том, что необходимо улучшить, изменить или дополнить. Она передала жителям Донбасса детские коляски, велосипеды, мелкую бытовую технику, канцтовары, наборы для рукоделия, а также продуктовые карты для семей с маленькими детьми.Татьяна Москалькова также побывала в пункте временного размещения в спортивно-оздоровительном центре «Олимп» в Собинском районе, в который передала гуманитарную помощь.Напомним, что на 11 мая, в 33-ий регион прибыло более 2,3 тысяч человек из ЛДНР и Украины.