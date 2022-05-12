Акция “Экологический десант” стартует во Владимирской области 16 мая.. В рамках мероприятия волонтеры очистят от мусора Улыбышевские карьеры. Акция начнется в 12 часов дня,

Акция “Экологический десант” стартует во Владимирской области 16 мая.. В рамках мероприятия волонтеры очистят от мусора Улыбышевские карьеры. Акция начнется в 12 часов дня, поучаствовать в полезном для природы области занятии сможет любой желающий. Как сообщают в обладминистрации, к мероприятию на Улыбышевских карьерах будут привлечены 60 волонтёров, в том числе, студенты Владимирского госуниверситета и Владимирского