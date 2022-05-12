Жители посёлка Сокол Суздальского района отстояли у администрации землю, предназначенную для кладбища. Владимирский областной суд рассмотрел иск жителей, которые выступили против

Жители посёлка Сокол Суздальского района отстояли у администрации землю, предназначенную для кладбища. Владимирский областной суд рассмотрел иск жителей, которые выступили против строительства кладбища в 900 метрах от посёлка. Как итог: иск удовлетворён в полном размере. Признано не действующим решение Совета народных депутатов Суздальского района Владимирской области о строительстве кладбища. Решение в силу ещё не вступило.