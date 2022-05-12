ЧП в городе Костереве Петушинского района. Там сегодня ночью в течение двух часов загорелись три...

ЧП в городе Костереве Петушинского района. Там сегодня ночью в течение двух часов загорелись три автомобиля. Как сообщают в региональном управлении МЧС, по предварительным данным, это был поджог.В час ночи поступил сигнал с улицы Ленина - там вспыхнул легковой "Равон", через полчаса на улице Бормино загорелся “Рено Логан” и в районе двух часов ночи на улице Зеленой произошло возгорание автомобиля “Рено Сандеро”. При этом днем ранее, сообщают жители Костерева, еще один автомобиль получил несколько ударов топором. Полиция проводит проверку и ждет официального заключения пожарных дознавателей.