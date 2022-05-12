В 22:02 11 мая 2022 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

В 22:02 11 мая 2022 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Меленках на улице Ленина, 140.Пожарно-спасательные подразделения выехали на место происшествия незамедлительно. На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление внутри жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для разведки очага и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 50 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество дома.К сожалению, на пожаре был обнаружен погибший мужчина 1975 г.р.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/