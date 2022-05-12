Причина гибели пока неизвестна.

В Киржаче иерей Дионисий, в миру - Денис Соколов. Он пропал 19 марта. С тех пор его розыском занимались сотрудники МВД и добровольцы из «Лиза Алерт».За почти два месяца появлялась разная противоречивая информация. Якобы Дениса Леонидовича видели в родном Карабанове. Однако после проверки сведения не подтвердились.И вот, 8 мая стало известно, что он погиб. Тело нашли в районе улиц Коммунальная и Киржачская. Жители Киржача выражают соболезнования родным и близким. Горожане вспоминают священнослужителя добрыми словами.«Отзывчивый, умный и образованный», - пишут они в соцсетях.Причина смерти пока неизвестна.