Парад у дома ветерана. Всероссийская акция с таким названием прошла в Киржачском...

"Парад у дома ветерана". Всероссийская акция с таким названием прошла в Киржачском районе.Военнослужащие, курсанты и духовой оркестр Владимирского юридического института ФСИН прибыли , чтобы поздравить местных участников Великой Отечественной Войны. Здесь их осталось только пять.Кроме того, участники акции посетили геронтологический центр "Ветеран", в котором проживают около 50-ти вдов фронтовиков, тружеников тыла и детей войны. Там прозвучали легендарные песни "Катюша" и "День Победы". Ветераны с радостью приняли участников акции и поделились с активистами своими историями.Петр Гришиленок, ветеран Великой Отечественной Войны:- Кое-что осталось от американцев. Они быстро сбросили и погрузили на большой корабль, типа "Либерти". Там по 4 торпедных катера было на каждом корабле. И вот, я снимал их с этого, потому что я прошел электромеханическую школу. Специально катера еще были там. А там материальную часть мы изучали.