В Коврове завершено расследование уголовного дела об изнасиловании и разбое, которые были совершены...

В Коврове завершено расследование уголовного дела об изнасиловании и разбое, которые были совершены в 2010 году.Следственный комитет по Владимирской области установил личность мужчины, который в 2010 году изнасиловал девушку и похитил у нее имущество. Им оказался 38-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании, соединенном с угрозой убийства и разбое.По версии следствия, около 23 часов 18 февраля 2010 года девушка возвращалась домой. В это время на нее напал мужчина, приставил нож к горлу, отнял мобильный телефон, деньги, после чего совершил изнасилование.В течение 12 лет следственные органы не могли найти виновника. Лишь в 2022 году во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального УМВД установлено лицо, совершившее преступление.На допросе вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал полностью, подробно рассказал об обстоятельствах их совершения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ковровский городской суд, сообщили в следкоме.