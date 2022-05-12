Мероприятие состоится 13 мая в 12.00.

Александр Авдеев примет участие в экологической акции во высадке 2700 сеянцев сосны в микрорайоне Лунёво. Новые посадки компенсируют вырубленные при строительстве инфекционного госпиталя насаждения.Мероприятие состоится 13 мая в 12.00.«В событии примут участие первые лица города Владимира, региона, общественники и волонтёры», - подчеркнули в пресс-службе губернатора.Напомним, что ковидарий начали строить в 2022 году на базе Областной клинической больницы. По последней информации, работы по возведению.