Мужчина погиб на пожаре в Меленках в среду, 11 мая. На момент прибытия огнеборцев наблюдалось задымление внутри жилого дома. Сотрудники МЧС сформировали 1 звено газодымозащитной службы для

Мужчина погиб на пожаре в Меленках в среду, 11 мая. На момент прибытия огнеборцев наблюдалось задымление внутри жилого дома. Сотрудники МЧС сформировали 1 звено газодымозащитной службы для разведки очага и тушения пожара. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 50 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество дома. На пожаре был обнаружен погибший мужчина 1975 г.р. К