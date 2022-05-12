Коммерческая организация погасила долг по зарплате сотрудникам более 6,6 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры. Установлено, что предприятие в полном объеме не выплатило 184

Коммерческая организация погасила долг по зарплате сотрудникам более 6,6 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры. Установлено, что предприятие в полном объеме не выплатило 184 работникам заработную плату за январь 2022 года. Общая сумма задолженности составила более 6, 6 миллионов рублей. Прокуратура района внесла представление руководителю юридического лица. Задолженность перед работниками погашена в полном объёме. Кроме того,