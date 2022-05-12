В 2021 году за 4,6 млн рублей в рамках первого этапа работ строители заасфальтировали участок и провели необходимые коммуникации.

В Петушках за 36,2 млн рублей достроят многофункциональную спортивную площадку. Конкурс на определение подрядчика на госзакупках.По проекту на улице Московской появится полиуретановое покрытие, на котором можно будет играть в хоккей и баскетбол. Победитель торгов обустроит место для игры в теннис, смонтирует трибуны на 100 зрителей, элементы для занятий воркаутом и детскую площадку.Общественное пространство вокруг также благоустроят - постелют газон и установят клумбы.Напомним, что в 2021 году за 4,6 млн рублей в рамках первого этапа работ строители заасфальтировали участок и провели необходимые коммуникации.