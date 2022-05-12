В 06:36 12 мая в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре...

В 06:36 12 мая в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в бойлерной на улице Первомайской в поселке Октябрьский Гусь-Хрустального района.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области. На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление внутри здания. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для разведки очага и тушения пожара. Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали горение на площади 3 кв. м. В результате пожара сгорело имущество бойлерной. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 16 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/