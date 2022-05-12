В пятницу 13 похолодает. Речь об отключении центрального отопления в домах владимирцев. Этот отопительный сезон во Владимире оказался одним из самых длинных за последние годы. Неужели всё?

В пятницу 13 похолодает. Речь об отключении центрального отопления в домах владимирцев. Этот отопительный сезон во Владимире оказался одним из самых длинных за последние годы. Неужели всё? Администрация Владимира выпустила постановление о завершении отопительного сезона. Он стал самым продолжительным за последние годы – почти 8 месяцев. В некоторых муниципалитетах области отключать тепло в домах начали