С 11 мая его местонахождение неизвестно.

В селе Богослово Суздальского района пропал 11-летний Кирилл Зайцев. С 11 мая его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».На рост мальчик 158 сантиметров. У него нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. В последний раз был одет в черно-зеленую куртку, в зеленые спортивные штаны, красную толстовку и черные ботинки. С собой у него был черный рюкзак.Если вы владеете любой информацией, просим сообщить ее по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.