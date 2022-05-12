Финансовое участие концессионера может составить до 70%.

Во Владимирской области планируется строительство первой школы с использованием муниципальной концессии. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Новую школу на 1100 мест в микрорайоне Сновицы-Веризино власти намерены ввести в эксплуатацию в 2024 году. План работы по заключению соглашения подписали Белый дом, мэрия Владимира и группа компаний «ПроШкола».«Проект 33-го региона отобран по результатам конкурса на получение федеральной субсидии в 1,152 млрд рублей. Партнёром выступит дочернее предприятие Внешэкономбанка - ООО «ПроШкола», - уточнили в обладминистрации.Финансовое участие концессионера может составить до 70%.