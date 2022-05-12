Жителя Юрьев-Польского района обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ. Обвиняемого задержали сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские

Жителя Юрьев-Польского района обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ. Обвиняемого задержали сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские обнаружили и изъяли банку с сыпучим веществом, которое, согласно результатам проведенного исследования, является дымным и бездымным порохом, пригодным для использования и относится к взрывчатым веществам. По данному факту в отношении 25-летнего мужчины возбудили уголовное по признакам преступления,