Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Пожароопасная свалка Опасная несанкционированная свалка...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Пожароопасная свалкаОпасная несанкционированная свалка в Суздале. Прокуратура потребовала от мэрии решить проблему за тридцать дней.- ИнфорумИнформационные войны и борьба с фейками. Каким должен быть современный журналист? Во Владимире стартовал "Инфорум".- Особенный фестивальФестиваль для людей с особенностями. Как искусство помогает жить полной жизнью?