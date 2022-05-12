Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Пожароопасная свалка
Опасная несанкционированная свалка...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Пожароопасная свалка
Опасная несанкционированная свалка в Суздале. Прокуратура потребовала от мэрии решить проблему за тридцать дней.
- Инфорум
Информационные войны и борьба с фейками. Каким должен быть современный журналист? Во Владимире стартовал "Инфорум".
- Особенный фестиваль
Фестиваль для людей с особенностями. Как искусство помогает жить полной жизнью?