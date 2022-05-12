Смотрите в программе Вести-Владимир: - Омбудсвумен в ПВР Как решаются проблемы переселенцев с...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Омбудсвумен в ПВРКак решаются проблемы переселенцев с Украины? В регионе уже со второй проверкой уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.- Картофельная лихорадкаКак западные санкции скажутся на урожае картошки? В Суздальском районе готовятся перенастраивать gps-навигаторы импортных комбайнов.- ИнфорумИнформационные войны и борьба с фейками. Будущее и настоящее журналистики. Во Владимире прошел “Инфорум”.