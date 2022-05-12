Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Омбудсвумен в ПВР
Как решаются проблемы переселенцев с...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Омбудсвумен в ПВР
Как решаются проблемы переселенцев с Украины? В регионе уже со второй проверкой уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
- Картофельная лихорадка
Как западные санкции скажутся на урожае картошки? В Суздальском районе готовятся перенастраивать gps-навигаторы импортных комбайнов.
- Инфорум
Информационные войны и борьба с фейками. Будущее и настоящее журналистики. Во Владимире прошел “Инфорум”.