Информационные войны, их виды и цели, тренды социальных сетей - все это темы Инфорума Союза...

Информационные войны, их виды и цели, тренды социальных сетей - все это темы "Инфорума" Союза журналистов России, который сегодня принимает город Владимир. Слово Александру Сыпченко.«Инфорум» Союза журналистов России впервые принимает Владимир. Родина легендарного Юрия Левитана. Как создавать медиахолдинги с нуля? Как отличить обычную новость от фейковой или предотвратить профессиональное выгорание?Важнейшие темы обсуждают представители региональных СМИ, эксперты и ведущие журналисты страны. Работу «Инфорума» возглавил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека:- Опасность сейчас может быть не только на фронте, но и в студиях, даже в Москве, поэтому каждый на своем месте сейчас важен и нужен, и нужно просто спокойно продолжать работать, не поддаваться панике и не забывать про кодекс этики журналиста.В программе интенсива - мастер-классы от телевизионных журналистов, экспертов и руководителей медиахолдингов. К примеру, о соцсетях и их развитии коллегам рассказала Юлия Загитова, секретарь Союза журналистов России и представитель ОНФ. У масс-медиа в сегодняшней политической обстановке ключевая роль, отметил глава Владимирской области Александр Авдеев. Доносить до аудитории только проверенную информацию - основа профессии. С провокациями и информационными атаками нужно бороться.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Союз журналистов организовывал уже 50 форумов, уже есть обратная связь с регионами, уже можно что-то предложить коллегам, уже можно рассказать что-то из лучших практик, мне кажется, это только идет на пользу роста профессионализма здесь, на региональном, муниципальном уровне.За время существования проекта спикерами форума стали около сотни федеральных медиаэкспертов. Перечень тем не исчерпан. А значит, «Инфорум» приедет в регион и в следующем году. Высокую оценку федеральных коллег получила работа владимирского отделения. Союз журналистов нашей области - один из самых активных в стране. "Рулевому" владимирского Союза Александру Карпиловичу сегодня вручен почетный знак за заслуги перед профессиональным сообществом.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”