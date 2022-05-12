Информационные войны, их виды и цели, тренды социальных сетей - все это темы Инфорума Союза...
Информационные войны, их виды и цели, тренды социальных сетей - все это темы "Инфорума" Союза журналистов России, который сегодня принимает город Владимир. Слово Александру Сыпченко.
«Инфорум» Союза журналистов России впервые принимает Владимир. Родина легендарного Юрия Левитана. Как создавать медиахолдинги с нуля? Как отличить обычную новость от фейковой или предотвратить профессиональное выгорание?
Важнейшие темы обсуждают представители региональных СМИ, эксперты и ведущие журналисты страны. Работу «Инфорума» возглавил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека:
- Опасность сейчас может быть не только на фронте, но и в студиях, даже в Москве, поэтому каждый на своем месте сейчас важен и нужен, и нужно просто спокойно продолжать работать, не поддаваться панике и не забывать про кодекс этики журналиста.
В программе интенсива - мастер-классы от телевизионных журналистов, экспертов и руководителей медиахолдингов. К примеру, о соцсетях и их развитии коллегам рассказала Юлия Загитова, секретарь Союза журналистов России и представитель ОНФ. У масс-медиа в сегодняшней политической обстановке ключевая роль, отметил глава Владимирской области Александр Авдеев. Доносить до аудитории только проверенную информацию - основа профессии. С провокациями и информационными атаками нужно бороться.
Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:
- Союз журналистов организовывал уже 50 форумов, уже есть обратная связь с регионами, уже можно что-то предложить коллегам, уже можно рассказать что-то из лучших практик, мне кажется, это только идет на пользу роста профессионализма здесь, на региональном, муниципальном уровне.
За время существования проекта спикерами форума стали около сотни федеральных медиаэкспертов. Перечень тем не исчерпан. А значит, «Инфорум» приедет в регион и в следующем году. Высокую оценку федеральных коллег получила работа владимирского отделения. Союз журналистов нашей области - один из самых активных в стране. "Рулевому" владимирского Союза Александру Карпиловичу сегодня вручен почетный знак за заслуги перед профессиональным сообществом.
Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”