По данным Центра древесных экспертиз, он растёт на улице Спасская уже 110 лет. Его высота – 26 м, а...

По данным Центра древесных экспертиз, он растёт на улице Спасская уже 110 лет. Его высота – 26 м, а обхват ствола – 1,36 м. Рядом с деревом установлена красивая резная деревянная скамейка с "котом ученым" и совой. Об этом сообщает в официальном телеграм-канале Администрация Владимирской области.Несмотря на свой юный возраст, дерево выглядит могучим исполином. Но не только возраст, но и внешний вид, величественность, высота и диаметр ствола, размер кроны, связь с преданиями, легендами и произрастание в «знаковом месте» определяет ценность этого раритета.На звание главного в стране претендуют 60 деревьев.Проголосовать за «Пушкинский дуб» можно здесь.Фото: телеграм-канал АВО