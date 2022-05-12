Он осуждён за мошенничество с использованием служебного положения и присвоение.

Суд оставил без изменений приговор бывшему заместителю директора «МИАЦа» Дмитрию Мосину. Он осуждён за мошенничество с использованием служебного положения и присвоение.С сентября 2019 года по июль 2020 года чиновник ввёл в заблуждение директора и сотрудников бухгалтерии учреждения. Он заверил коллег, что выполнял дополнительную работу в должности аналитика. В результате чего авантюрист получил 704 258 рублей, выплаченные ему в качестве жалованья за труд на указанном посту.Кроме того, исполняя обязанности директора ГБУЗ ВО «МИАЦ» руководитель давал указания о произведении ему выплат за работу, которую не выполнял. Таким образом мужчина незаконно получил ещё 105 тысяч рублей.Фемида приговорила обвиняемого к четырём годам колонии условно. Гособвинитель не согласился с вердиктом и обжаловал решение в апелляционном порядке. Однако судебная коллегия оставила постановление первой инстанции без изменений.