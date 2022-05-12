Они выступят в спортивных и актовых залах столицы региона.

14 и 15 мая в областном центре пройдут масштабные соревнования по рукопашному бою. Их посветят памяти актёра Александра Дедюшко. Подробности рассказали в пресс-служба ВЮИ ФСИН России.Юридический институт гостеприимно встретит в своих стенах участников Всероссийских соревнований по рукопашному бою уже в 11 раз подряд. Около 150 спортсменов из 20 регионов страны проверят свои силы в захватывающих дух схватках. Многие участники соревнований, в числе которых будут и действующие сотрудники УИС и МВД России, обладают спортивными званиями, они неоднократно покоряли сердца зрителей техничными и бескомпромиссными поединками.Кроме того, в эти же дни стартует анонсирование Всероссийского кинофестиваля патриотического кино «Над гранью» - кинополотна будут представлять именитые режиссёры и актеры. Главная цель кинофестиваля – пропаганда патриотического воспитания среди молодых людей. Посмотреть фильмы и встретиться с актёрами, знакомыми отечественному зрителю по сериалам и полнометражным лентам, можно будет в кинозалах не только Владимира, но и районных центров области.В числе организаторов фестиваля - актёр, каскадёр, мастер спорта по рукопашному бою Алик Гульханов, а также актёр театра и кино, режиссёр Сергей Холмогоров- Интересные мероприятия. Считаю, что их патриотическая тематика важна в эти майские дни, когда мы отмечаем 77 лет Великой Победы, когда наши ребята - участники спецоперации сегодня делают всё, чтобы и будущие поколения видели над головой только мирное небо, - комментирует депутат Государственной Думы Игорь Игошин.