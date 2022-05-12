Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Во Владимире 13 мая завершится отопительный сезон. Постановление об отключении отопления опубликовано на сайте мэрии.Ранее администрация города документ об отключении тепла, которое планировалось на 29 апреля. На этом настояла прокуратура из-за понижения температуры. Сейчас погода на окном позволяет остановить подачу теплоносителя.Напомним, что теплоснабжение домов в 2021 году началось с 14 сентября.Вчера редакция сообщала, что отопительный сезон почти во всех муниципалитетах Владимирской области.