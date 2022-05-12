Среди них: студенты ВлГУ, Владимирского авиамеханического колледжа, Владимирского филиала «МК ОМК Экометалл».

Владимирские волонтеры очистят от мусора Улыбышевские карьеры. С 16 мая во Владимирской области стартует серия мероприятий «экологического десанта». Организатором выступают департамент природопользования и охраны окружающей среды и дирекция ООПТ.Всего запланировано восемь природоохранных акций. Порядка 60 добровольцев примут участие в субботнике на Улыбышевских карьерах. Среди них: студенты ВлГУ, Владимирского авиамеханического колледжа, Владимирского филиала «МК ОМК Экометалл».К участию в мероприятии также приглашаются все желающие. Старт запланирован на 12 часов. Въезд - с трассы «Владимир – Радужный» напротив кладбища «Высоково». На грунтовой дороге надо повернуть налево и проехать вдоль берега до столика.Телефон для справок: 8 (960) 722-72-37.