ПСД разработает липецкая фирма.

Во Владимирской области за 2,2 млн рублей спроектируют первый государственный приют для бездомных животных. Торги выиграла липецкая компания «Промгражданпроект». В ходе аукциона стоимость контракта снизилась на 150 тысяч рублей.Документация должна быть готова к 31 марта 2023 года. Фирма проведёт экологические, геологические и геодезические изыскания. Площадь учреждения составит 1,4 га. Его обеспечат водоснабжением, канализацией, отоплением, газом и светом. На территории объекта появятся 230 индивидуальных и групповые вольеры, а также площадка для выгула четвероногих, место для хранения отходов, административно-бытовая и производственная зоны.В корпусах обустроят кабинеты, душевые, постирочную, столовую, ветпункт с амбулаторией, стационаром, изолятором и помещением для карантина. Итоговая стоимость приюта будет известна после сдачи проектно-сметной документации.