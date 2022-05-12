Суздальским районным судом рассматривается гражданское дело по иску покупателей квартиры во...

Суздальским районным судом рассматривается гражданское дело по иску покупателей квартиры во Владимире о взыскании с продавца денежных средств на устранение недостатков. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Истцы указывают, что в объявлении о продаже квартиры было заявлено о проведении в ней качественного дорогого ремонта, в том числе с полной заменой электропроводки. Однако при проживании в квартире выяснилось, что электропроводка смонтирована неправильно, из-за чего в ванной комнате при включении воды бьет током. При осмотре квартиры данный недостаток не мог быть выявлен, продавец квартиры об этом не сообщала.Для приведения электропроводки в соответствии с требованиями необходима ее полная замена. Ориентировочная стоимость необходимых ремонтных работ составляет 650 000 рублей. Данную сумму, а также компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, истцы просят взыскать с ответчика.Судебное заседание по делу назначено на 18 мая.Фото: https://pixabay.com/ru/