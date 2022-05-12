В 2022 году во Владимире Последний звонок для выпускников школ пройдет в очном формате....

В 2022 году во Владимире "Последний звонок" для выпускников школ пройдет в очном формате. Соответствующее постановление подписал глава города Владимира Андрей Шохин.Мероприятие запланировано на 18 мая. Выпускники смогут провести шествие по центральным улицам города. На Театральной площади в 12.00 пройдет сбор всех одиннадцатиклассников города Владимира. Будет организован специальный автобус «Выпускник-2022». На участке от Театральной до Соборной площади 18 мая будет ограничено движение с 12:00 до 14:00 по улицам Дворянской и Большой Московской.