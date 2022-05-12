Межрегиональный фестиваль сценического творчества Мой любимый край для людей с ограниченными...

Межрегиональный фестиваль сценического творчества" Мой любимый край" для людей с ограниченными возможностями прошел во Владимире. В этом году его посвятили народным ремеслам и промыслам. Репортаж Веры Куликовой.В этом году "Фестиваль сценического творчества молодых людей с ограниченным возможностями" собрал рекордное количество участников- 220 человек. Причем, не только из нашего региона. Приехали показать свои таланты даже ребята из Новосибирской области. Собрала все коллективы Любовь Кац бессменный руководитель областной Ассоциации родителей детей-инвалидов "Свет".Любовь Кац, председатель областной ассоциации родителей детей- инвалидов "Свет":- Мы проводим фестиваль "Наш любимый край", посвященный народному творчеству и ремеслам, так этот год посвящен творчеству, ремеслам, ручному труду. Фестиваль сценического творчества. Мы даже в виде сценок решили изобразить какой наш богатый край.Открывал фестиваль образцовый "Театр Дружбы и Добра особенных детей и молодых людей" хореографической композицией "Владимир -город мастеров." Ребята показали промыслы и ремёсла, которыми гордиться наш край.Город Суздаль на форуме сценического творчества представлял коллектив " Рассвет". В хоре поют вместе обычные дети и особенные. Сложность в работе с такими ребятами есть, говорит Алексей Демидов - руководитель "Рассвета". Под них нужно подстроиться.Алексей Демидов, руководитель коллектива "Рассвет", г. Суздаль:- И репертуар нужно подбирать тот, который им нравится, чтобы они душой пели. То есть весна, птицы, природа- это то, что им близко, то что они понимают, и они об этом поют с душой!Дирижеру всего 22, но этим коллективом он руководит не первый год. Говорит очень приятно, что после занятий пением "особенные" дети стали лучше говорить.Алексей Демидов, руководитель коллектива "Рассвет", г.Суздаль:- Когда мы начинали была проблема даже с проговаривание некоторых звуков, букв, то сейчас эти дети поют. Они могут не до конца проговаривать слова, но у них это выливается в пение. Они прочувствуют эти песни, музыку и мне это как педагогу очень ценно.Участником фестиваля стал и уникальный семейный театр "Маугли" из Вязников. В нем всего два актера. Его для своего "особенного" сына организовала Марина Курченко.Марина Курченко, руководитель театра "Маугли":- С легкой руки Любовь Ивановны стали семейным театром. Сначала мы просто танцевали, я подстраивалась под него, чтобы развивать его движения.У двадцатисемилетнего Николая - генетическое заболевание. Благодаря занятиям танцами он буквально встал на ноги. Как тут не поверишь в великую силу искусства!?Вера Куликова, Егор Герасимов.Вести "Владимир"